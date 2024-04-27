Чергову хвилю ракетної атаки РФ спрямовано на західні області, знову задіяно "Кинджали"

Чергова хвиля ракетної атаки РФ спрямована на західні області, знову задіяні "Кинджали", повідомляють Повітряні сили ЗСУ в ніч на 27 квітня.

"Група КР через Житомирську область у напрямку Хмельницької області... КР на півночі Тернопільщини в західному напрямку... Швидкісні цілі через Житомирську область у південно-західному напрямку... Ще "Кинджал" через Житомирську область у південно-західному напрямку... Львівщина - укриття!", - попередили ПС ЗСУ у телеграм-каналі.

Також, станом на 05.11 повідомлялося про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижегородська область).