Події

15:55 27.11.2022

Росіяни обстріляли Курахове з артилерії: дві особи загинули, одна дістала поранень

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Росіяни обстріляли Курахове з артилерії: дві особи загинули, одна дістала поранень

Росіяни обстріляли Курахове з артилерії: дві людини загинули, одна поранена, повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни обстріляли Курахове з артилерії - дві людини загинули, одна одержала поранення. Внаслідок обстрілу чотири будинки зазнали пошкоджень. Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь - росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних. Не залишайтесь на Донеччині - ви ставите під ризик власне життя!" - написав Кириленко у телеграм-каналі у неділю.

Теги: #обстріл #курахово

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