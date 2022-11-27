Росіяни обстріляли Курахове з артилерії: дві особи загинули, одна дістала поранень

Росіяни обстріляли Курахове з артилерії: дві людини загинули, одна поранена, повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни обстріляли Курахове з артилерії - дві людини загинули, одна одержала поранення. Внаслідок обстрілу чотири будинки зазнали пошкоджень. Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь - росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних. Не залишайтесь на Донеччині - ви ставите під ризик власне життя!" - написав Кириленко у телеграм-каналі у неділю.