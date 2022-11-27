Події

14:50 27.11.2022

ФРН передала Україні танкові тягачі та бронемашини

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Упродовж минулого тижня Україна отримала від Німеччини два танкові тягачі M1070 Oshkosh, а також партію бронемашин, повідомляє пресслужба німецького уряду.

У повідомленні зазначається, що за тиждень кількість переданих Україні танкових тягачів зросла на дві одиниці (з 8 до 10), бронемашин - на 14 одиниць (з 39 до 53).

Крім того, Берлін готується до передання Україні 14 гусеничних машин із дистанційним керуванням, необхідних для виконання завдань підтримки.

"Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками", - наголошують в уряді.

Теги: #україна #німеччина #військова_техніка

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