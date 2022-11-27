Правоохоронці проводять обшуки в Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП)

Співробітники Служби безпеки України спільно з представниками Нацполіції та Національної гвардії України в неділю проводять обшуки в Івано-Франківській єпархії Української Православної церкви (Московського патріархату).

"Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи безпеки на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) в Івано-Франківську", - йдеться в повідомленні управління СБУ в Івано-Франківській області.

Уточнюється, що заходи проходять спільно з Національною поліцією і Національною гвардією в рамках системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Повідомляється, що, зокрема, враховуючи збройну агресію Росії, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та перевіряють осіб на території єпархії щодо причетності до протиправної діяльності на шкоду державі", - зазначають у спецслужбі.

Там додають, що всі дії здійснюються в рамках чинного законодавства і проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "русского міра", недопущення використання приміщень УПЦ (МП) для приховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо, убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

"Суспільне" у свою чергу повідомляє, що 17 травня 2022 року голова обласної Військової адміністрації Світлана Оніщук підписала рішення про перехід церкви Різдва Христового до ПЦУ. Це останній храм в Івано-Франківську, що належав до УПЦ (МП). УПЦ (МП) через суд намагається повернути храм. Обласний апеляційний суд скасував постанову Івано-Франківського міського суду і зобов'язав слідчих Нацполіції порушити кримінальні справи за заявою УПЦ (МП).

23 листопада 2022 року єпископом Івано-Франківським і Коломийським став архімандрит Микита (Сторожук), внесений у базу "Миротворець". Таке рішення було ухвалено на Синоді УПЦ (МП), повідомляє «Суспільне».