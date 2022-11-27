Події

07:48 27.11.2022

Уночі окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя, постраждалих немає

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Уночі окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя, постраждалих немає

У ніч проти неділі російські окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа на території агропідприємства, серед людей постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Цієї ночі російські нелюди знову завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно С300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан і будівлю. Що ж, тварини вдарили по тваринах. Проте, на щастя, люди не постраждали", - написав Старух у телеграм-каналі в неділю вранці.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #удар

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