Події

20:45 26.11.2022

Обмеження у Києві в суботу знизилися до 369 МВт

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Обмеження у Києві в суботу знизилися до 369 МВт

Дефіцит потужності в енергосистемі Києва у суботу знизився, обсяг обмежень скоротився до 369 МВт, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Завдяки невпинній роботі енергетиків сьогодні мали більше обсягів для споживання. Відключали протягом дня 745 970 користувачів. Незважаючи на значні цифри, це вже хороша тенденція, ще трохи - і повернемося до графіків", - написав він у фейсбуці.

Водночас Коваленко зазначив, що говорити про повну відмову від обмежень поки що передчасно, ситуація залишається досить важкою.

"Якщо у вас за останню добу не було хоча б 4 години зі світлом, напишіть у ДТЕК Київські електромережі, колеги допоможуть вам розібратися, в чому проблема по вашій адресі. Відповідь можуть дати не відразу, бо потрібен час розібратися, що сталося саме у вас", – зазначив гендиректор YASNO.

За його словами, серед можливих проблем – відмова автоматики, оскільки зараз є значна кількість будинків, де телемеханіка не спрацьовує через велику кількість відключень/включень, тому аварійним бригадам доводиться виїжджати та підключати такі будинки вручну.

"Друге. Ми в YASNO писали: коли відключили світло, вимкніть усю техніку та освітлення. Це потрібно робити, щоб при підключенні не створювати значних стрибків навантаження", - додав енергетик.

Напередодні він повідомляв, що в день блекауту Києву дали 430 МВт потужності, а 24 та 25 листопада – межу 690 МВт щодня, з яких близько 375 МВт припадає на електропостачання критичної інфраструктури. За його словами, до війни цими днями місто споживало близько 1500 МВт, а під час війни близько 1200 МВт.

До блекауту, за словами Коваленка, антирекордом для Києва було 17 листопада, коли відключення становило 523 МВт.

Джерело: https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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