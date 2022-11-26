Події

19:16 26.11.2022

Прем'єр-міністри України та Бельгії обговорили використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення

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Прем'єр-міністри України та Бельгії обговорили використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо у Києві.

"Під час зустрічі ми обговорили європейську та євроатлантичну інтеграцію України, використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення та питання засудження злочинів Росії через створення Спеціального міжнародного трибуналу. Торкнулися також ініціативи президента Володимира Зеленського GrainforUkraine. Дякую Бельгії за приєднання до програми", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Він також подякував де Кроо за важливий та символічний візит, а також весь бельгійський народ за всебічну допомогу Україні.

У свою чергу де Кроо запевнив, що Бельгія допомагатиме Україні з обладнанням та розмінуванням, а також адвокатуватиме питання демілітаризації ЗАЕС.

 

 

 

Теги: #підтримка #бельгія

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