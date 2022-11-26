Програми навчання для українських військових в Естонії триватимуть

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

"У мене була змістовна відеоконференція з моїм естонським колегою Ханно Певкуром, коли він був у гостях у наших солдатів на тренувальній базі в Естонії. Я скористався нагодою, щоб привітати наших воїнів, які незабаром закінчать свій курс і вирушать до районів бойових дій", - написав Резніков у твіттері.

"Я вдячний нашим естонським друзям за їхню потужну підтримку! Вони стоять на нашому боці. Програми навчання для української армії в Естонії триватимуть", - додав він.