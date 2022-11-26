Події

17:20 26.11.2022

У Дніпрі рятувальники продовжують працювати на місці влучення 3 російських ракет - К.Тимошенко

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У Дніпрі рятувальники продовжують працювати на місці влучення 3 російських ракет - К.Тимошенко

 Рятувальники продовжують працювати на місці влучення 3 російських ракет у Дніпрі, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Через чергову атаку ворога постраждали 7 приватних будинків. 13 осіб звернулися по допомогу до лікарів, 4 - госпіталізовані. Серед поранених важкі", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Тимошенко зазначив, що рятувальна операція триває, під завалами можуть залишатися люди.

 

Теги: #тимошенко #дніпро

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