ООН продовжить підтримувати "зернову ініціативу" - Гутерреш

ООН продовжуватиме підтримувати роботу спільного координаційного центру в рамках зернової ініціативи, сказав, виступаючи по відеозв'язку на саміті з продовольчої безпеки в Києві генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Ми підтримуватимемо роботу спільного координаційного центру, щоб продовжувати вільну роботу зернової ініціативи", - сказав він.

Гутерреш також подякував президенту України Володимиру Зеленському та українському народу за їхню роль у зерновій ініціативі, "щоб відновити доступ українських портів до міжнародного ринку", що "сприятиме безпечному експорту зерна, продуктів харчування".

"Зернова ініціатива має дуже велике значення, щоб подолати нестабільність і голод", - наголосив він.