Події

16:39 26.11.2022

ООН продовжить підтримувати "зернову ініціативу" - Гутерреш

1 хв читати
ООН продовжить підтримувати "зернову ініціативу" - Гутерреш

ООН продовжуватиме підтримувати роботу спільного координаційного центру в рамках зернової ініціативи, сказав, виступаючи по відеозв'язку на саміті з продовольчої безпеки в Києві генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Ми підтримуватимемо роботу спільного координаційного центру, щоб продовжувати вільну роботу зернової ініціативи", - сказав він.

Гутерреш також подякував президенту України Володимиру Зеленському та українському народу за їхню роль у зерновій ініціативі, "щоб відновити доступ українських портів до міжнародного ринку", що "сприятиме безпечному експорту зерна, продуктів харчування".

"Зернова ініціатива має дуже велике значення, щоб подолати нестабільність і голод", - наголосив він.

Теги: #зерно #оон #гутерреш

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:50 26.11.2022
Польща має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту зерна - Моравецький

Польща має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту зерна - Моравецький

17:46 26.11.2022
Польща виділить 20 млн євро на підтримку програми Graine from Ukraine – -Моравецький

Польща виділить 20 млн євро на підтримку програми Graine from Ukraine – -Моравецький

17:44 26.11.2022
Угорщина виділить $3,5 млн для поставок продовольства з України - президент

Угорщина виділить $3,5 млн для поставок продовольства з України - президент

17:26 26.11.2022
Румунія, Болгарія і Хорватія допоможуть Україні своїм транзитом наростити експорт агропродукції

Румунія, Болгарія і Хорватія допоможуть Україні своїм транзитом наростити експорт агропродукції

15:56 26.11.2022
Уряд України виділить 900 млн грн для закупівлі продовольства для країн Азії та Африки

Уряд України виділить 900 млн грн для закупівлі продовольства для країн Азії та Африки

15:55 26.11.2022
Бельгія і Франція виділяють EUR10 млн і EUR6 млн на програму "Зерно з України"

Бельгія і Франція виділяють EUR10 млн і EUR6 млн на програму "Зерно з України"

15:35 26.11.2022
Німеччина надасть додатково 15 млн євро для поставок зерна з України - Шольц

Німеччина надасть додатково 15 млн євро для поставок зерна з України - Шольц

15:07 26.11.2022
Японія виділить близько $14 млн для боротьби з глобальною продовольчою кризою в рамках ініціативи Grain from Ukraine - прем'єр-міністр

Японія виділить близько $14 млн для боротьби з глобальною продовольчою кризою в рамках ініціативи Grain from Ukraine - прем'єр-міністр

15:06 26.11.2022
Зеленський на саміті з міжнародної безпеки оголосив про старт програми Graine from Ukraine

Зеленський на саміті з міжнародної безпеки оголосив про старт програми Graine from Ukraine

13:53 26.11.2022
Німеччина і Канада виділяють EUR15 млн і CAD30 млн на програму "Зерно з України"

Німеччина і Канада виділяють EUR15 млн і CAD30 млн на програму "Зерно з України"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Авіаударом по Часовому Яру зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки і склад, три людини поранені - глава Донецької ОВА

ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася до 13 осіб - ОВА

12 осіб звільнено в рамках чергового обміну полоненими - Єрмак

Столтенберг: 90 років тому Голодомор у СРСР забрав життя мільйонів, сьогодні РФ знову використовує голод як зброю

ОСТАННЄ

У Дніпрі рятувальники продовжують працювати на місці влучення 3 російських ракет - К.Тимошенко

Авіаударом по Часовому Яру зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки і склад, три людини поранені - глава Донецької ОВА

Помер глава МЗС Білорусі Макей

ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло по черзі вмикатимуть усім мешканцям до стабілізації ситуації - ДТЕК

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася до 13 осіб - ОВА

12 осіб звільнено в рамках чергового обміну полоненими - Єрмак

Метсола: через 90 років після Голодомору українці знову борються, щоб врятувати свої життя і свободу

Столтенберг: 90 років тому Голодомор у СРСР забрав життя мільйонів, сьогодні РФ знову використовує голод як зброю

Президент Австрии: через 90 лет украинцам снова приходится бороться за свою жизнь, идентичность и свободу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА