У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло по черзі вмикатимуть усім мешканцям до стабілізації ситуації - ДТЕК

Ситуація в енергосистемі залишається надзвичайно складною, тому по всій країні, зокрема в Києві, продовжують застосовуватися екстрені відключення електроенергії, повідомив енергохолдинг ДТЕК у пресрелізі.

"Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя жителям Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі будуть по черзі вмикати світло всім жителям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта становила не більше 5 годин. Стабілізаційні графіки поки що не діють. Такий режим діятиме, аж доки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії і ситуація в енергосистемі стабілізується", - зазначено в повідомленні.

У ДТЕК наголосили, що якщо в будинку протягом періоду після атаки РФ з 23 листопада і до цього дня 26 листопада не з'явилося світло або з 26 листопада світло буде відсутнє більше 5 годин –повідомляти ДТЕК Київські електромережі через онлайн-канали: чат-бот в Telegram або Viber і сторінку в Facebook.

Там також закликали після увімкнення світла не вмикати одночасно всі електроприлади – це може призвести до нової аварії в мікрорайоні або будинку через різке підключення навантаження.