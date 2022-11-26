Столтенберг: 90 років тому Голодомор у СРСР забрав життя мільйонів, сьогодні РФ знову використовує голод як зброю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг порівняв Голодомор, створений Радянським Союзом 90 років тому, з діями Росії, яка використовує голод як зброю у війні проти України і щоб дестабілізувати весь світ.

"90 років тому жахливий Голодомор у Радянському Союзі забрав життя мільйонів українців. Сьогодні Росія використовує голод як зброю у війні проти України і щоб створити розкол і подальшу нестабільність у решті світу. Я рішуче підтримую зусилля України та міжнародного співтовариства з підтримки поставок (продовольства) через Чорне море. Це життєво важливо", - сказав він у суботу під час першого Саміту "Зерно з України".

За словами генсека, він, зокрема, схвалює підтримку союзника по НАТО Туреччини разом з ООН щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, так само як і зусилля союзників по НАТО і ЄС з доставки вантажів з України сушею. "Ми всі повинні пам'ятати і пояснювати причини цієї кризи. Ця продовольча криза викликана не міжнародними санкціями щодо Росії. Це викликано безрозсудною війною Росії проти України", - констатував Столтенберг.

Генсек нагадав, що Росія почала повномасштабне вторгнення на територію "суверенного демократичного сусіда, намагаючись анексувати частину території України, при повному ігноруванні Статуту ООН і міжнародного права". "Це Росія здійснює навмисні масовані напади на цивільне населення і об'єкти критичної інфраструктури, зокрема будинки, лікарні та електричні мережі. Упродовж кількох місяців російські війська блокували українські порти, крали зерно і сільськогосподарську техніку і продовжують знищувати сільське господарство та експортні потужності", - деталізував він.

Столтенберг наголосив, що ця війна жахлива не тільки для десятків мільйонів українців, які воюють із російським агресором, щоб захистити свою Батьківщину і свободу, а й впливає на багатьох інших в Європі та за її межами. "Росія не тільки використовує бомби і кулі, щоб загрожувати свободі і суверенітету України. Росія також використовує газ і зерно як зброю, щоб розділити і дестабілізувати всіх нас", - заявив генсек альянсу.

Він також зазначив, що союзники по НАТО надають "безпрецедентну фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні, щоб допомогти стати суверенною незалежною державою". "Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми закликаємо Росію припинити війну і вивести свої війська з України. Це найкращий спосіб домогтися миру в Україні і покласти край цій продовольчій кризі для решти світу", - переконаний Столтенберг.