У Херсон подали електрику - К. Тимошенко

У Херсон подали електрику, передусім потужності подадуть на критичну інфраструктуру міста і далі побутовим споживачам, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Подали електрику в Херсон. Як і обіцяли – впоралися трохи більше ніж за тиждень. Першочергово - подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам. Дякую всім, хто цілодобово працював над цим завданням: ДСНС, поліції, електрикам з усієї України, керівникам Херсонської та Миколаївської ОВА та їхнім командам", - написав він у Telegram-каналі.