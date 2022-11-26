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12:05 26.11.2022

У Херсон подали електрику - К. Тимошенко

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У Херсон подали електрику - К. Тимошенко

У Херсон подали електрику, передусім потужності подадуть на критичну інфраструктуру міста і далі побутовим споживачам, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Подали електрику в Херсон. Як і обіцяли – впоралися трохи більше ніж за тиждень. Першочергово - подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам. Дякую всім, хто цілодобово працював над цим завданням: ДСНС, поліції, електрикам з усієї України, керівникам Херсонської та Миколаївської ОВА та їхнім командам", - написав він у Telegram-каналі.

Теги: #херсон #енергетика

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