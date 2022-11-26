Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 641 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок суботи досягла 641 млн 60 тис. 808, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 629 тис. 814 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження належать США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження склала:

США - 98 млн 562 тис. 304 та 1 млн 79 тис. 196.

Індія - 44 млн 672 тис. 48 та 530 тис. 604 (дані на ранок п'ятниці).

Франція - 37 млн 789 тис. 817 та 159 тис. 679.

Бразилія - 35 млн 149 тис. 503 та 689 тис. 442.

Німеччина - 36 млн 373 тис. 164 та 157 тис. 495.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подіяй, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок суботи склав 851,2. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 300 осіб, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 419, у Бразилії – 3 тис. 202, у Німеччині – 1 тис. 878.