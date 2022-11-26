Події

08:04 26.11.2022

Два суховантажні судна перевезуть українські соєві боби до Іспанії та Туреччини

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Два суховантажні судна перевезуть українські соєві боби до Іспанії та Туреччини

З українських портів у п'ятницю вийшли два судна із понад 33 тис. тонн соєвих бобів, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"25 листопада два судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 33 165 тонн соєвих бобів у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Суховантаж Port Alberni перевозить 26 765 тонн соєвих бобів до Іспанії, судно CS Cihan доставить 6,4 тис. тонн до Туреччини.

СКЦ зазначає, що 28 заповнених суховантажів готуються до огляду у турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення.

"Станом на 25 листопада загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 11 940 672 тонн. Загалом нині було дозволено рух 983 суден: 489 на прибуття в українські порти та 494 - на вихід із них", - наголосили у СКЦ.

 

 

Теги: #оон #судна #продовольство

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