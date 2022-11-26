Події

07:53 26.11.2022

У Баку заявляють, що вірменські військові обстріляли позиції ЗС Азербайджану на кордоні

1 хв читати

Міністерство оборони Азербайджану в ніч на суботу повідомило про обстріл позицій азербайджанських військових з боку ЗС Вірменії на кордоні.

"25 листопада з 16:30 до 23:32 підрозділи ЗС Вірменії з позицій у напрямку населених пунктів Істісу, Юхари Шорджа і Гюнешлі Басаркечярського району з перервами зазнавали обстрілу з різнокаліберної стрілецької зброї позиції азербайджанської Армії поблизу населених пунктів Дашкесанського району", - випливає із повідомлення відомства.

Крім цього, за даними азербайджанського оборонного відомства, вели обстріл позицій ЗС Азербайджану в напрямку Агдамського району.

"Підрозділами ЗС Азербайджану, дислокованими у зазначених напрямках, було вжито адекватних заходів у відповідь", - наголошує відомство.

У свою чергу Міноборони Вірменії спростовує це повідомлення Баку про обстріл вірменською стороною позицій азербайджанських військових.

"Поширене міністерством оборони Азербайджану повідомлення про те, що ЗС Вірменії 25 листопада о 16:35-23:32 відкрили вогонь по азербайджанських позиціях, розташованих у східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, є черговою дезінформацією", - повідомляє пресслужба Міноборони.

 

 

Теги: #азербайджан #вірменія #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:49 26.11.2022
Ворог за добу випустив 74 снаряди по двох громадах Сумщини

Ворог за добу випустив 74 снаряди по двох громадах Сумщини

07:38 26.11.2022
Ворог п’ять разів за ніч обстріляв Нікопольський район

Ворог п’ять разів за ніч обстріляв Нікопольський район

17:08 25.11.2022
Шмигаль: Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка не була б обстріляна ворогом

Шмигаль: Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка не була б обстріляна ворогом

08:46 25.11.2022
Ворог обстріляв із РСЗВ Очаківську громаду, є постраждалий та пошкодження житлової інфраструктури

Ворог обстріляв із РСЗВ Очаківську громаду, є постраждалий та пошкодження житлової інфраструктури

07:44 25.11.2022
Росіяни обстріляли дві громади Дніпропетровської області в ніч проти п'ятниці

Росіяни обстріляли дві громади Дніпропетровської області в ніч проти п'ятниці

06:45 25.11.2022
Окупанти обстріляли три громади Сумської області

Окупанти обстріляли три громади Сумської області

05:26 25.11.2022
Кількість жертв російської атаки в Херсоні зросла до 21 пораненого та 7 загиблих – голова ОВА

Кількість жертв російської атаки в Херсоні зросла до 21 пораненого та 7 загиблих – голова ОВА

20:27 24.11.2022
Російські окупанти обстріляли Херсон із РСЗВ та артилерії, постраждало 10 людей, 4 з них загинули

Російські окупанти обстріляли Херсон із РСЗВ та артилерії, постраждало 10 людей, 4 з них загинули

12:52 24.11.2022
Росії потрібен тиждень для підготовки нового ракетного удару по Україні – представник ГУР

Росії потрібен тиждень для підготовки нового ракетного удару по Україні – представник ГУР

08:16 24.11.2022
У середу окупанти обстріляли три громади на Сумщині

У середу окупанти обстріляли три громади на Сумщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів Донецької області

За добу ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаударів і здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ

Кількість абонентів без електрики до п'ятниці скоротилася вдвічі

Зеленський очікує від мерії Києва та місцевої влади всіх регіонів України більш якісної роботи з функціонування "Пунктів Незламності"

Частину Херсона буде підключено до енергосистеми у неділю-понеділок

ОСТАННЄ

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 641 млн

Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області було поранено четверо людей

Два суховантажні судна перевезуть українські соєві боби до Іспанії та Туреччини

Нинішнього року ялинки у центрі Полтави не буде, заплановані на це гроші передадуть військовослужбовцям

Із Херсона вирушив перший поїзд безоплатної евакуації

Фінляндія має приготуватися до прийому нових біженців з України внаслідок російських атак

ГУР Міноборони спростувало інформацію про можливу атаку України з боку Білорусі до кінця листопада

ЗС України відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів Донецької області

Голова "Укренерго" прогнозує скорочення дефіциту в енергосистемі у вихідні до 25%

За добу ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаударів і здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА