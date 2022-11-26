У Баку заявляють, що вірменські військові обстріляли позиції ЗС Азербайджану на кордоні

Міністерство оборони Азербайджану в ніч на суботу повідомило про обстріл позицій азербайджанських військових з боку ЗС Вірменії на кордоні.

"25 листопада з 16:30 до 23:32 підрозділи ЗС Вірменії з позицій у напрямку населених пунктів Істісу, Юхари Шорджа і Гюнешлі Басаркечярського району з перервами зазнавали обстрілу з різнокаліберної стрілецької зброї позиції азербайджанської Армії поблизу населених пунктів Дашкесанського району", - випливає із повідомлення відомства.

Крім цього, за даними азербайджанського оборонного відомства, вели обстріл позицій ЗС Азербайджану в напрямку Агдамського району.

"Підрозділами ЗС Азербайджану, дислокованими у зазначених напрямках, було вжито адекватних заходів у відповідь", - наголошує відомство.

У свою чергу Міноборони Вірменії спростовує це повідомлення Баку про обстріл вірменською стороною позицій азербайджанських військових.

"Поширене міністерством оборони Азербайджану повідомлення про те, що ЗС Вірменії 25 листопада о 16:35-23:32 відкрили вогонь по азербайджанських позиціях, розташованих у східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, є черговою дезінформацією", - повідомляє пресслужба Міноборони.