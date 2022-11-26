ГУР Міноборони спростувало інформацію про можливу атаку України з боку Білорусі до кінця листопада

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) спростувало чутки про те, що ворог готується атакувати Україну з боку Білорусі до кінця листопада.

"В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням рф та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГУР.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну", – йдеться у повідомленні.

У ГУР акцентували, що такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства та є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. "На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого "вторгнення" 25-28 листопада, а за кілька годин дата "вторгнення" змістилася на 28-29 листопада", – уточнили розвідники.

"Закликаємо громадян не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Наголошуємо, що Сили оборони України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. Крім того, повідомляємо, що за даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі", – підсумували військові.