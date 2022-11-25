Події

21:38 25.11.2022

Комітет ПА ОБСЄ не зміг змінити правила для вигнання РФ, українська делегація має намір бойкотувати роботу Асамблеї – нардеп Кравчук

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Комітет ПА ОБСЄ не зміг змінити правила для вигнання РФ, українська делегація має намір бойкотувати роботу Асамблеї – нардеп Кравчук

Представники постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ОБСЄ мають намір бойкотувати її роботу, допоки цей інститут не сформує своє ставлення до участі росіян, повідомила член делегації Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Постійний комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ не зміг змінити свої правила, щоб вигнати делегацію Росії. Ми, українська делегація, бойкотуємо роботу в ПА ОБСЄ доти, доки ця міжнародна організація не зможе сформувати своє ставлення до участі в ній росіян - пропагандистів та представників держави-терориста, держави-злочинця", - написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.:

Теги: #рф #скандал #па_обсє

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