Екснардеп Заліщук звільнилася з посади радника голови "Нафтогазу" з міжнародних питань

Екснародний депутат Світлана Заліщук закінчила свою роботу у НАК "Нафтогаз України", звільнившись з посади радника голови компанії з міжнародних питань.

Про це Заліщук написала на своїй сторінці у фейсбук.

"Минулого тижня я завершила свою роботу в "Нафтогазі", де останні півтора роки займалася міжнародним напрямом. А точніше: посиленням спільних зусиль із міжнародними партнерами у протистоянні Росії в енергетичній сфері", - зазначила вона.

Про свої подальші плани екснардеп повідомить пізніше.

'Заліщук розпочала роботу в "Нафтогазі" у травні 2022 року. До того вона працювала зовнішньополітичним радником прем'єр-міністра та віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції. Була народним депутатом України VIII скликання, очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. Також була членом українських делегацій у ПАРЄ та парламентському комітеті асоціації з Європейським Союзом.