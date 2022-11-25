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20:43 25.11.2022

Екснардеп Заліщук звільнилася з посади радника голови "Нафтогазу" з міжнародних питань

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Екснардеп Заліщук звільнилася з посади радника голови "Нафтогазу" з міжнародних питань

Екснародний депутат Світлана Заліщук закінчила свою роботу у НАК "Нафтогаз України", звільнившись з посади радника голови компанії з міжнародних питань.

Про це Заліщук написала на своїй сторінці у фейсбук.

"Минулого тижня я завершила свою роботу в "Нафтогазі", де останні півтора роки займалася міжнародним напрямом. А точніше: посиленням спільних зусиль із міжнародними партнерами у протистоянні Росії в енергетичній сфері", - зазначила вона.

Про свої подальші плани екснардеп повідомить пізніше.

'Заліщук розпочала роботу в "Нафтогазі" у травні 2022 року. До того вона працювала зовнішньополітичним радником прем'єр-міністра та віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції. Була народним депутатом України VIII скликання, очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. Також була членом українських делегацій у ПАРЄ та парламентському комітеті асоціації з Європейським Союзом.

 

 

Теги: #нафтогаз #звільнення #заліщук

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