Події

19:51 25.11.2022

У Харкові повністю відновлено водо- та енергопостачання, без тепла залишається близько 30% квартир

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У Харкові повністю відновлено водо- та енергопостачання, без тепла залишається близько 30% квартир

Комунальні служби та енергетики повністю відновили водо- та електропостачання у Харкові, роботи з відновлення теплопостачання тривають, повідомляє пресслужба міськради.

"Ми працюємо цілодобово, щоб Харків був повністю з теплом. Наразі близько 70% квартир у Харкові вже з теплом. Працюватимемо всю ніч і завтрашній день, щоб у будинках харків'ян було тепло", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у місті діють віялові відключення, які запровадили для відновлення балансу енергосистеми.

 

 

Теги: #харків #енергопостачання #водопостачання

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