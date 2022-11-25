У Харкові повністю відновлено водо- та енергопостачання, без тепла залишається близько 30% квартир

Комунальні служби та енергетики повністю відновили водо- та електропостачання у Харкові, роботи з відновлення теплопостачання тривають, повідомляє пресслужба міськради.

"Ми працюємо цілодобово, щоб Харків був повністю з теплом. Наразі близько 70% квартир у Харкові вже з теплом. Працюватимемо всю ніч і завтрашній день, щоб у будинках харків'ян було тепло", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у місті діють віялові відключення, які запровадили для відновлення балансу енергосистеми.