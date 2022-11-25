"Херсонобленерго" анонсував подання світла у Херсоні у тестовому режимі на 26 листопада

Голова правління "Херсонобленерго" Ігор Сафронов повідомив, що вже в суботу, 26 листопада, планується здійснити тестове включення електромереж звільненого Херсону, повідомляє пресслужба компанії.

"Незважаючи на надскладну ситуацію, ми продовжуємо працювати. Наразі стан енергосистеми України складний, щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС у оселях херсонців почне з’являтися електроенергія", - сказав Сафронов.

"В подачі електроенергії будуть застосовні екстремальні обмеження, так як основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередач, яка має обмежену пропускну здатність. В першу чергу будуть заживлені об’єкти критичної інфраструктури – об’єкти водопостачання та медичні заклади. Тож просимо з розумінням віднестися до ситуації", - додав він.

За словами Сафронова, ремонти тривають також на повітряній лінії, яка дасть змогу відновити роботу водопроводу "Дніпро – Миколаїв", який постачав до Миколаєва питну воду.