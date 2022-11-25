Події

14:42 25.11.2022

93% українців вважають, що Голодомор 1932-1933 був геноцидом українського народу

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93% українців вважають, що Голодомор 1932-1933 був геноцидом українського народу

93% українців погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада.

Згідно з опитуванням, лише 3% – заперечують це, важко відповісти – 4%.

За останні десять років відбулося зростання у півтора разу кількості респондентів, згодних із тезою про те, що Голодомор 1932-1933 років є геноцидом українського народу.

Так, Голодомор 1932-1933 років визнає геноцидом абсолютна більшість жителів і західних, центральних, і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значних відхилень у вікових розподілах із цього питання.

Аудиторія: населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонне інтерв'ю з допомогою комп'ютера), з урахуванням випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 3,1%.

Теги: #голодомор #геноцид

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