"Метінвест" спрямував 4 млн грн на розвиток тактичної медицини в Україні

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках підтримки ЗСУ співпрацює з благодійним фондом PULSE, який навчає тактичній медицині українських військовослужбовців, спрямувавши на розвиток цього напряму 4 млн грн.

Згідно з пресрелізом компанії у п'ятницю, навички надання першої допомоги є невід'ємною складовою сучасної підготовки військовослужбовців ЗСУ – вони дозволяють підтримати життя пораненого до надання кваліфікованої медичної допомоги. У воєнний час чисельність захисників України суттєво збільшилась, і потреба у кваліфікованій медпідготовці військових також зросла.

В Україні тактичну медицину розвиває благодійний фонд PULSE, започаткований на початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, фахівці проводять навчання для ЗСУ та інших оборонних підрозділів. Завдяки фінансовій підтримці донорів, тренінги для військових проводяться безкоштовно.

Місію PULSE підтримує гурт "Метінвест". У рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" компанія вже направила на розвиток тактичної медицини 4 млн грн. Усі кошти йдуть на організацію навчання у зоні бойових дій. Фінансування насамперед дозволяє забезпечити матеріально-технічну базу навчання: якісні матеріали для відпрацювання навичок, логістику, оплату послуг інструкторів.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова" група робить все можливе, щоб якнайбільше захисників України повернулися додому.

"За вісім місяців повномасштабної війни компанія направила на допомогу українській армії понад 1,4 млрд грн. Окрім амуніції, тактичного обладнання, засобів пересування та захисних споруд ми відправляємо на фронт та медичні вантажі. Зокрема, вже передали понад 31,5 тис. кровоспинних турнікетів і аптечок, але для порятунку життів в умовах бойових дій одного обладнання і матеріалів мало, важливо, щоб самі воїни мали необхідні знання і навички, тому ми підтримали ініціативу PULSE, який навчає тактичній медицині наших бійців. Кваліфікована та своєчасна медична допомога має вирішальне значення для порятунку потерпілого з бойовою травмою", - цитує пресслужба топменеджера.

З березня до листопада 2022 року базову тактичну медичну підготовку від інструкторів PULSE пройшли понад 10 тисяч військовослужбовців. Загалом є потреби в навчанні приблизно мільйона людей. Наразі інструктори PULSE одночасно працюють за кількома напрямами, зокрема у тилу угруповання військ, які захищають Донбас. Навчання з тактичної медицини від PULSE пройшли воїни 35ії окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Майор медичної служби Олег Палас констатував, що до тренувань було залучено практично всіх наших медиків - це бойові медики взводів, старші бойові медики, санінструктори, фельдшери та евакуаційні бригади.

"У більшості з них є чималий досвід, якого вони набули під час АТО/ООС. Але були й ті, хто лише пройшов двотижневі курси з надання першої медичної допомоги. Для них цей курс став особливо цінним. Зазвичай у підрозділі наші медики навчаються практично кожен день, а ось такий тренінг відбувається вдруге. Сподіваюся, що нам вдасться організовувати симуляційні тренінги частіше, адже вони дають змогу підтримувати наших медиків у постійній бойовій готовності", - пояснив майор.

PULSE навчає представників багатьох видів військ: Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-Морські сили, Командування Медичних сил, Службу безпеки України, Національну поліцію, Державну службу з надзвичайних ситуацій, розвідувальні та спеціальні частини. Мета навчання від PULSE – не просто дати базові навички для надання само- та взаємодопомоги на полі бою, а створити систему підготовки українських військових ідентичну американській – за протоколом TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

Засновник благодійного фонду PULSE Федір Сердюк додав, що, на його думку, одна з найдраматичніших речей у війні, яку розв'язала росія – це те, що вороги втрачають невмотивованих військових із низьким моральним рівнем, а Україна втрачає сильних, сміливих патріотів. Наш обов'язок та наш стратегічний інтерес – зберегти життя цих людей.

За його словами, найкращий у світовій історії відсоток тих, хто вижив до кількості поранених, – у американської армії в Іраку та Афганістані. Там гинув лише один із 10 поранених. Це сталося завдяки розвитку технологій захисту, комунікацій, логістики, але насамперед через впровадження медичної системи TCCC.

"Це найкращий результат за всю історію воєн, і саме до таких цифр ми маємо прагнути. Для цього інструктори PULSE прямо зараз навчають людей у полях, відпрацьовуючи практичні навички, а консультанти підтримують розвиток тактичної медицини в з'єднаннях, силах, службах та підрозділах. Важливо перемогти та зберегти всі життя, які ми можемо зберегти”, - сказав Сердюк.

Суть навчання військових полягає у напрацюванні практичних навичок, адже саме це дозволяє надавати допомогу у важких, небезпечних та стресових умовах. Для навчання використовуються сучасні турнікети, гемостатичні та перев'язувальні засоби, різноманітне обладнання для забезпечення прохідності дихальних шляхів, оклюзійні наклейки та голки для декомпресії, зігрівальне та протигіпотермічне спорядження. У навчальних цілях також застосовується широку номенклатура манекенів та симуляційного спорядження. Частиною стратегії PULSE щодо підтримки Сил Оборони України у розвитку тактичної медицини є підготовка та координація інструкторських груп усередині ЗСУ.

Пресслужба нагадує, що "Метінвест" також організував навчання з надання першої допомоги співробітникам своїх підприємств. Тренінги від професійних інструкторів компанії FAST вже пройшли понад 2 тис. працівників із Запоріжжя, Кам'янського, Кривого Рогу та Покровська.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".