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14:02 25.11.2022

Прага відправляє Києву та Миколаєву сотні обігрівачів та інше обладнання - мер

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Прага відправляє Києву та Миколаєву сотні обігрівачів та інше обладнання - мер

Прага відправляє Києву та Миколаєву сотні обігрівачів, агрегати й медичне обладнання на 22 млн крон, повідомив мер Праги Зденек Гржиб.

"Відправляємо з Праги пакет допомоги жертвам українського геноциду з боку Росії: 626 обігрівачів (400 для Києва, 226 - для Миколаєва), 18 агрегатів (10 для Києва, 8 - для Миколаєва). Плюс медичне обладнання на 22 млн крон для Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України", - написав Гржиб у твіттері у п'ятницю.

Він запевнив, що Чехія підтримуватиме Україну до перемоги над РФ, а також у рамках післявоєнного відновлення.

"Російські тирани не лише вбивають і знищують, а й намагаються позбавити всю країну тепла та світла підступники атаками на цивільну інфраструктуру. Тому ми підтримуватимемо Україну, доки вона переможе. Й ми підтримаємо її і потім у рамках післявоєнного відновлення. Не можна поступатися злу!" - заявив Гржиб.

Теги: #україна #допомога #чехія

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