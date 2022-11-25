Прага відправляє Києву та Миколаєву сотні обігрівачів та інше обладнання - мер

Прага відправляє Києву та Миколаєву сотні обігрівачів, агрегати й медичне обладнання на 22 млн крон, повідомив мер Праги Зденек Гржиб.

"Відправляємо з Праги пакет допомоги жертвам українського геноциду з боку Росії: 626 обігрівачів (400 для Києва, 226 - для Миколаєва), 18 агрегатів (10 для Києва, 8 - для Миколаєва). Плюс медичне обладнання на 22 млн крон для Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України", - написав Гржиб у твіттері у п'ятницю.

Він запевнив, що Чехія підтримуватиме Україну до перемоги над РФ, а також у рамках післявоєнного відновлення.

"Російські тирани не лише вбивають і знищують, а й намагаються позбавити всю країну тепла та світла підступники атаками на цивільну інфраструктуру. Тому ми підтримуватимемо Україну, доки вона переможе. Й ми підтримаємо її і потім у рамках післявоєнного відновлення. Не можна поступатися злу!" - заявив Гржиб.