Події

10:52 25.11.2022

У низці пунктів пропуску на західних кордонах України ускладнена робота, пропуск може тимчасово призупинятися

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У низці пунктів пропуску на західних кордонах України ускладнена робота, пропуск може тимчасово призупинятися

Станом на ранок, 25 листопада, ускладнено роботу пунктів пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею, "Косино" - на кордоні з Угорщиною і "Табаки" - на ділянці з Молдовою, де може застосовуватися тимчасове призупинення оформлення осіб і транспорту, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У пункті пропуску "Вилок", що на кордоні з Угорщиною, та в пунктах пропуску "Малоярославець", "Нові Трояни" та "Виноградівка" на кордоні з Молдовою - здійснюється пропуск лише пішоходів", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

У пункті пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією здійснюється оформлення легкових автомобілів, мікроавтобусів та пішоходів.

Теги: #робота #пункти_пропуску

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