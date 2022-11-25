Зеленський: Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій

Тільки звільнення української землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити народ від будь-яких російських ескалацій, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що зараз майже щогодини отримує повідомлення про удари російських окупантів по звільненому Херсону та інших громадах цієї області.

"Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена тікати з Херсона. Це помста тих, хто програв. Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати", - сказав президент.

За його словами, нинішнє російське керівництво деградувало до рівня терору: енергетичного, артилерійського, ракетного.

"Тільки звільнення нашої землі й надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій. Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини", - заявив Зеленський.