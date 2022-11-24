Події

19:15 24.11.2022

"Укрзалізниця" призначила два додаткових потяги від Львова до Ужгорода та Рахова

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"Укрзалізниця" призначила два додаткових потяги від Львова до Ужгорода та Рахова

"Укрзалізниця" призначила два додаткові потяги зі Львова до Ужгорода та Рахова для пересадки пасажирів, що мали квитки до цих станцій на потяги, які через зумовлені російськими обстрілами затримки прямують лише до Львова.

"Всі квитки пасажирів дійсні, робити обмін або купувати нові не потрібно", - наголошується у повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Пасажири поїздів №4/3 Запоріжжя – Ужгород та №17/18 Харків – Ужгород зможуть пересісти на додатковий поїзд №295/296 Львів – Ужгород, який вирушить зі Львова сьогодні о 23:30.

Пасажири поїзда №6/5 Запоріжжя – Рахів зможуть пересісти на поїзд №205/206 Львів – Рахів, який вирушить зі Львова о 23:50.

 

 

Теги: #укрзалізниця #поїзди

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