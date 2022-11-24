Події

18:02 24.11.2022

Кількість жертв ракетної атаки у Вишгороді збільшилася до шести осіб - начальник облполіції

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Кількість жертв ракетної атаки у Вишгороді збільшилася до шести осіб - начальник облполіції

Кількість жертв ракетного обстрілу ворога у Вишгороді Київської області станом на вечір четверга збільшилася до шести осіб, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"6 загиблих, 30 постраждалих, розбиті багатоповерхівки, зламані долі. Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати. Разом переможемо", - написав Нєбитов у фейсбуці в четвер увечері.

 

Теги: #жертви #вишгород

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