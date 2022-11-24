Правоохоронці здійснили обшуки у межах розслідування діяльності групи VS Energy

Обшуки в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом здійснення на території України протиправної діяльності групи компаній VS Energy, контрольованої громадянами РФ, проведено за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, до числа керівників та організаторів злочинного угруповання входять громадяни РФ, включені у санкційний список відповідно до рішень РНБОУ. Також вони перебувають під санкціями ЄС та США. Серед них – колишній віцеспікер Ради РФ - власник футбольного клубу ЦСКА, колишній віцеспікер Держдуми Росії, а також представник криміналітету РФ, так званий злодій у законі", - повідомляється у телеграмі Офісу генпрокурора у четвер.

У релізі зазначається, що під час обшуків вилучено речі та документи. За інформацією прокуратури, зловмисники вчиняють злочини господарського та насильницького спрямування, мають активи в анексованому Криму та на території країни-агресора. "Спільно з оборонним концерном РФ вони беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення, фінансують цю діяльність, і тим самим становлять суттєву загрозу економічній та оборонній безпеці України", - наголошують в Офісі генпрокурора.

За інформацією прокуратури, злочинна організація через групу компаній VS Energy консолідувала частину об'єктів енергетичної критичної інфраструктури у Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та м. Києві.

"3 метою забезпечення контролю та приховування незаконно одержаних активів, організатори створили складну структуру власності із залученням третіх осіб та родичів у якості номінальних керівників підприємств. А фізичні особи – громадяни України контролювали незаконно набуті активи", - інформують у прокуратурі.

"Економічна правда" минулого тижня повідомила, що Печерський районний суд Києва постановою від 11 листопада наклав арешт на акції зазначених обленерго: "Житомир-" (95,54%), "Херсон-" (99,99%), "Кіровоград- (72,9%), "Чернівці-" (96,78%) та "Рівнеобленерго" (93,24%), якими володіють у різних пропорціях ТОВ "ВС Груп Менеджмент" і нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В". і Washington Holdings B.V., об'єднані у групу VS Energy.

Ще раніше, в травні цього року, проєкт "Схеми" "Радіо Свобода" повідомляв, що Державне бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводить досудове розслідування за п'ятьма статтями Кримінального кодексу стосовно VS Energy, яка опосередковано належить наближеним до Кремля представникам групи "Лужники" Бабакову, Гінеру і Воєводіну.

Як уточнював журналістам прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін, наразі вивчають версію, згідно з якою група громадян РФ, наближених до керівництва країни-агресора, придбала на території України активи критичної інфраструктури та інших комерційних об'єктів шляхом вчинення тих чи інших оборудок і махінацій.

Наразі офіційно бенефіціарами групи значаться громадяни Латвії Віліс Дамбінс, Артурс Альтбергс, Валтс Вігантс, а також громадяни Німеччини Олег Сізерман і Марина Ярославська.

Серед активів VS Energy також українська готельна мережа Premier Hotels&Resorts, зокрема п'ятизіркові "Прем'єр Палац" (Київ) і "Прем'єр Готель" (Одеса) і частка в запорізькій "Дніпроспецсталі". У випадку цих компаній серед офіційних бенефіціарів також громадянка Франції Наталія Селіванова, як стверджують "Схеми" - цивільна дружина Воєводіна.