Суд заарештував обвинувачених у справі розкрадання газу на понад 1,4 млрд грн, які не приходили на судові засідання – САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура добилася арешту обвинувачених у справі про розкрадання газу вартістю понад 1,4 млрд грн, які систематично не приходили на судові засідання у справі.

"Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС застосувала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави до двох обвинувачених у справі розкрадання газу на більш ніж 1,4 млрд грн - колишніх директора та фінансового директора ТОВ, яке спеціалізується на виробництві та постачанні гарячої води, промислових газів та передачі електроенергії. Зважаючи на те, що зазначені особи систематично не з’являлись у судові засідання, прокурор САП подав клопотання про застосування до них запобіжного заходу, який унеможливить переховування від суду та забезпечить дотримання розумних термінів розгляду справи", - повідомляє пресслужба САП.

Наголошується, що зазначених осіб спільно з ще одним директором і технічним директором ТОВ "Енергія-Новий Розділ", а також організатором схеми – радником директора товариства обвинувачують у заволодінні природним газом, що належить НАК "Нафтогаз України", на суму понад 1,4 млрд грн (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України)

Слідство встановило, що підприємства – власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ протягом 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю у НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачала ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими за ринкові. Реалізація цієї корупційної схеми призвела до того, що прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5%, закладених у тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)), а НАК "Нафтогаз України" отримала збитки на загальну суму понад 1,4 млрд грн.

Як повідомлялося, у січні 2018 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання у Львові чотирьох посадових осіб трьох компаній: "Енергія-Новий Розділ", "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія" за підозрою у заволодінні понад 300 млн куб. м газу "Нафтогазу України" на суму понад 1,4 млрд грн. Цим особам було повідомлено про підозру в привласненні державного майна в особливо великих розмірах та інших злочинах.

Кінцевими бенефіціарами компаній до грудня 2019 року були колишні народні депутати Ярослав та Богдан Дубневичі, згодом – їхні сини Юрій та Павло Дубневичі.