Минулої доби через обстріли у Донецькій області загинуло двоє людей, троє – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів у Донецькій області загинули 2 особи, ще 3 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 23 листопада росіяни вбили 2 цивільних у Донецькій області — у Бахмуті. Ще 3 людини в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграм-каналі у четвер уранці.