Події

08:07 24.11.2022

Минулої доби через обстріли у Донецькій області загинуло двоє людей, троє – поранені

1 хв читати
Минулої доби через обстріли у Донецькій області загинуло двоє людей, троє – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів у Донецькій області загинули 2 особи, ще 3 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 23 листопада росіяни вбили 2 цивільних у Донецькій області — у Бахмуті. Ще 3 людини в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграм-каналі у четвер уранці.

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_обл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:16 24.11.2022
У середу окупанти обстріляли три громади на Сумщині

У середу окупанти обстріляли три громади на Сумщині

08:06 24.11.2022
За ніч окупанти обстріляли Марганецьку громаду

За ніч окупанти обстріляли Марганецьку громаду

07:35 24.11.2022
Заступник генсека ООН: Бойові дії навколо Запорізької АЕС мають негайно припинитися

Заступник генсека ООН: Бойові дії навколо Запорізької АЕС мають негайно припинитися

11:04 23.11.2022
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини, дві особи загинули, ще десять поранені – голова ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини, дві особи загинули, ще десять поранені – голова ОВА

08:54 23.11.2022
У результаті ранкового ворожого обстрілу Куп'янська двоє людей загинули, ще двоє поранені

У результаті ранкового ворожого обстрілу Куп'янська двоє людей загинули, ще двоє поранені

08:45 23.11.2022
Окупанти обстріляли Куп'янськ, двоє людей загинули

Окупанти обстріляли Куп'янськ, двоє людей загинули

08:16 23.11.2022
Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області поранено восьмеро людей

Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області поранено восьмеро людей

07:33 23.11.2022
Вночі ворог із "Градів" та важкої артилерії обстріляв дві громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області

Вночі ворог із "Градів" та важкої артилерії обстріляв дві громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області

07:21 23.11.2022
За добу окупанти обстріляли шість прикордонних громад Сумщини

За добу окупанти обстріляли шість прикордонних громад Сумщини

11:43 22.11.2022
Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові, одна людина загинула

Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові, одна людина загинула

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, збито 10 безпілотників та 51 ракету – Генштаб ЗСУ

"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення великої частини мережі, 81 поїзд спізнюється на годину і більше

У Києві відновили водопостачання на лівому березі - Кличко

Зеленський звернувся до партнерів із проханням допомогти захистити небо України - виступ у Раді безпеки ООН

На Київщині 34 постраждалі від ударів, зокрема 5 дітей – голова обладміністрації

ОСТАННЄ

Суд заарештував обвинувачених у справі розкрадання газу на понад 1,4 млрд грн, які не приходили на судові засідання – САП

Канадські військові фахівці розпочали навчання українських саперів у Польщі - міністр оборони

У Києві без електрики залишається 25% житлового фонду, на лівому березі відновлено водопостачання - КМВА

Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, збито 10 безпілотників та 51 ракету – Генштаб ЗСУ

У Херсоні затримано колабораціоніста, який допомагав окупантам перетинати Дніпро на катерах – СБУ

Три прикордонні переходи на кордоні з Угорщиною та Румунією знеструмлені і тимчасово не працюють - Держприкордонслужба

У Києві розпочали подачу води споживачам на правому березі - міськадміністрація

В Україні працюють 3720 пунктів незламності - К. Тимошенко

У Запорізькій області позапланово знеструмили частину споживачів - обладміністрація

"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення великої частини мережі, 81 поїзд спізнюється на годину і більше

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА