Залужний подякував військовослужбовцям за професіоналізм, виявлений під час російського масованого ракетного удару в середу

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував українським військовослужбовцям за професіоналізм, а країнам-партнерам – за надані Україні системи ППО та ПРО.

"Дякую військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя. Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, – на межі можливого", - написав Залужний у телеграм-каналі в середу ввечері.

Він зазначив, що за середу російські окупанти здійснили 67 пусків крилатих ракет по об'єктах критичної інфраструктури України.

"Будучи неспроможним здолати Збройні сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами", - наголосив головнокомандувач.

Окупанти застосовували крилаті ракети повітряного базування Х-101 та Х-555, а також ракети морського базування "Калібр". Зокрема, лише по Києву було випущено 30 ракет, з яких 20 знищено. Загалом силами та засобами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет".

"Дякую країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, що прикривають небо над нами. Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України", - додав Залужний.