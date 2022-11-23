Події

18:38 23.11.2022

У зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 15 російських ракет

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У зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 15 російських ракет

Сили протиповітряної оборони у зоні відповідальності оперативного командування "Південь" збили 15 російських ракет, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"У нашій зоні відповідальності загалом збито 15 ракет. Сили протиповітряної оборони працювали і в Черкаській області, і над Вінницькою областю, і над Миколаївською областю, і над Одеською областю", - розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що у Вінницькій області є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, і там поранено одного цивільного.

"У такий спосіб, забезпечуючи цей терор і намагаючись розхитати ситуацію, ворог продовжує тримати напруження у психологічному стані українців", - наголосила Гуменюк.

Вона також закликала мешканців України не поширювати публічно в соцмережах інформацію про прильоти ракет та роботу ППО під час обстрілів, включаючи фото та відеоматеріали із зазначенням регіону прильотів чи спрацювань ППО.

Теги: #південь

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