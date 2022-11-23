Події

12:58 23.11.2022

ДБР затримало керівництво митного поста "Столичний" Київської митниці за систематичне хабарництво

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ДБР затримало керівництво митного поста "Столичний" Київської митниці за систематичне хабарництво

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили керівництво митного поста "Столичний" Київської митниці на систематичних хабарах з імпортерів.

"Працівники Державного бюро розслідувань за матеріалами СБУ викрили керівництво митного посту "Столичний" Київської митниці Держмитслужби України. Посадовці системно вимагали хабарі від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які ввозили в Україну товари широкого вжитку", - йдеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі в середу.

За інформацією бюро, встановлено, що за безперешкодне митне оформлення товарів і пришвидшення процедури митного оформлення митники брали $300 з одного контейнера, і лише за нетривалий період слідство задокументувало факти отримання хабарів у кілька тисяч доларів США.

"Працівники ДБР спільно зі співробітниками СБУ затримали зловмисників під час одержання чергової частини хабара від одного з імпортерів. Про підозру повідомлено начальнику митного посту "Столичний" Київської митниці та виконувачу обов’язків заступника начальника митного посту "Столичний". Митників підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #київ #митниця #дбр

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