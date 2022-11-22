Поява угорського прем'єра Орбана у шарфі із зображенням Угорщини з частиною української території не сприяє розвитку добросусідських відносин – МЗС

Поява угорського прем'єра Віктора Орбана у шарфі із зображенням Угорщини з частиною української території не сприяє розвитку добросусідських відносин між Києвом та Будапештом, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"22 листопада до МЗС України було запрошено посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було вказано на неприйнятність публічної появи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у шарфі із зображенням Угорщини з частиною української території", - повідомив речник МЗС.

За його словами, увага угорського дипломата було привернуто до того, що подібні дії не сприяють розвитку добросусідських відносин між Україною та Угорщиною.

"Наголошено, що в Україні очікують на вибачення за цей інцидент і сподіваються, що в подальшому угорська сторона утримуватиметься від кроків, які можуть бути розцінені як неповага до територіальної цілісності нашої держави", - підсумував речник МЗС.