Японія передасть Україні генератори та лампи на сонячних батареях

Уряд Японії 22 листопада ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн.

Як повідомляється на сайті японського уряду, допомогу буде надано через Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

"Масштабне відключення електроенергії сталося в різних областях України, спричинене руйнуванням значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак Росії. Тоді як зима в Україні стає дедалі холоднішою, а дні - коротшими, має велике значення підтримка в підготовці до зими для тих, хто не може користуватися опаленням і освітлювальним обладнанням через відключення електроенергії. Уряд Японії продовжить надавати підтримку народові України у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема із членами G7", - ідеться в повідомленні.