Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові, одна людина загинула

Один соціальний працівник загинув, ще дві жінки отримали поранення внаслідок прямого влучення в пункт видачі гуманітарної допомоги в приміщенні школи у м. Оріхів Запорізької області під час обстрілу міста російськими окупантами.

"Жертв могло бути значно більше, але їм вдалося запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, уникаючи створення черг та скупчень людей, та наявності поряд обладнаних укриттів", - написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у телеграм-каналі у вівторок.