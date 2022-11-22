Події

11:40 22.11.2022

На Київщині 57 населених пунктів залишаються знеструмленими через негоду - ОДА

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На Київщині 57 населених пунктів залишаються знеструмленими через негоду - ОДА

 На Київщині через значний мокрий сніг і дощ, а також налипання мокрого снігу протягом 21-22 листопада відбулися аварійні відключення електроенергії, повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

"Станом на 9:00 повністю знеструмленими залишаються 57 населених пунктів та 102 – частково. Через пориви вітру повністю знеструмлені 60 ліній електропередачі 6-10 кВ та 26 – частково, 1400 трансформаторних підстанцій", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Бригади "ДТЕК Київські регіональні електромережі" продовжують ліквідувати наслідки негоди. Фахівці вже повернули світло у 39 повністю знеструмлених населених пунктів та у 66 частково знеструмлених.

Загалом в аварійно-відновлювальних роботах задіяні 75 бригад.

Зазначено, що, крім аварійних, в області за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовуються стабілізаційні відключення світла згідно з графіком.

 

Теги: #енергетика #київська_область #укренерго

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