В ISW пояснили, навіщо Росія обстрілює ЗАЕС

Росія намагається домогтися повного адміністративного контролю над Запорізькою АЕС і виступити як гарант недопущення ядерної катастрофи, використовуючи обстріл станції у своїй інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію України, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль, отримавши контроль над ядерним активом, намагається змусити міжнародну спільноту частково визнати анексію українських територій", - йдеться у повідомленні.

У звіті сказано, що РФ використовує ситуацію на ЗАЕС у своїй інформаційній кампанії проти України, спрямованій на дискредитацію останньої та взяття станції під повний свій контроль у майбутньому для запобігання можливій ядерній катастрофі та визнання міжнародною спільнотою анексії українських територій.

Науковці зазначили, що протягом двох днів обстрілів Запорізькій атомній електростанції завдано значної шкоди.

За їхніми даними, один російський блогер послався на відео обстрілу, зняте чеченськими окупантами, і заявив, що обстріл вівся з позицій на території, контрольованій Росією на південь від ЗАЕС, а не на території, яку контролює Україна, на північ від об'єкта.

"Артилерійські удари самі по собі навряд чи проб'ють захисну оболонку, яка захищає кожен ядерний реактор, і натомість становлять велику загрозу для сховищ відпрацьованого ядерного палива, які можуть призвести до витоку радіоактивних матеріалів і викликати радіологічну катастрофу, а не ядерну", - йдеться у звіті аналітиків.

Як повідомлялося, експерти МАГАТЕ за підсумками огляду Запорізької АЕС (ЗАЕС) після нещодавніх обстрілів не зареєстрували прямої загрози ядерній безпеці, йдеться у заяві глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Раніше в понеділок "Енергоатом" повідомив, що вранці 20 листопада внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС, які пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС.