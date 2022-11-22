Події

06:43 22.11.2022

В Естонії затримано підозрюваних у крипто шахрайстві на $575 млн

1 хв читати
В Естонії затримано підозрюваних у крипто шахрайстві на $575 млн

Центральна кримінальна поліція Естонії та ФБР США затримали у Таллінні підприємців, підозрюваних у крипто шахрайстві та відмиванні $575 млн.

Як повідомила у понеділок пресслужба естонського Департаменту поліції та прикордонної охорони, 20 листопада, під час спільної операції в Таллінні було затримано громадян Естонії 37-річних Сергія Потапенка та Івана Туригіна.

Їх підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей, потерпілим було завдано збитків на суму $575 млн.

Позов було передано розширеній колегії присяжних західного округу штату Вашингтон 27 жовтня та оприлюднено в неділю після арешту підозрюваних.

Імовірно, Потапенко та Туригін закликали жертв укладати шахрайські контракти на оренду обладнання з сервісом майнингу криптовалют під назвою HashFlare та спонукали інвестувати в банк віртуальної валюти Polybius Bank, який був фіктивною організацією та не виплачував обіцяні дивіденди. Злочинні доходи відмивалися через підставні компанії та витрачалися на нерухомість та розкішні автомобілі.

"За нашими даними, йдеться про випадок вчиненого в Естонії шахрайства з однією з найбільших сум збитків. На сьогодні зібрано достатньо доказів для затримання підозрюваних", - заявив керівник бюро боротьби з кіберзлочинами Центральної кримінальної поліції Естонії Оскар Гросс.

Якщо провину Потапенка та Туригіна буде доведено, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

США клопотають про арешт підозрюваних на час слідства та їх видачу.

Теги: #сша #затримання #шахраї #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:21 21.11.2022
США поставили Україні понад 230 артилерійських систем - дані Держдепу

США поставили Україні понад 230 артилерійських систем - дані Держдепу

07:29 19.11.2022
У Білому домі на вихідних відзначать 80-річний ювілей Байдена та весілля його онуки

У Білому домі на вихідних відзначать 80-річний ювілей Байдена та весілля його онуки

07:22 19.11.2022
США виділили до $20 млн на ініціативу "Зерно з України"

США виділили до $20 млн на ініціативу "Зерно з України"

07:15 19.11.2022
США запровадили санкції проти громадян РФ та Білорусі, компаній із гірничодобувного сектору Гватемали

США запровадили санкції проти громадян РФ та Білорусі, компаній із гірничодобувного сектору Гватемали

21:17 17.11.2022
Пелосі заявила, що не буде лідером демократів у Палаті представників нового скликання

Пелосі заявила, що не буде лідером демократів у Палаті представників нового скликання

18:12 17.11.2022
Блінкен: США і далі надаватимуть підтримку Україні, щоб вона захистила себе

Блінкен: США і далі надаватимуть підтримку Україні, щоб вона захистила себе

13:36 17.11.2022
ДБР затримало начальника митного поста "Тиса" та його заступника за систематичні хабарі від автоперевізників

ДБР затримало начальника митного поста "Тиса" та його заступника за систематичні хабарі від автоперевізників

08:56 17.11.2022
Пентагон обвинуватив Іран в ударі по танкеру в Оманській затоці

Пентагон обвинуватив Іран в ударі по танкеру в Оманській затоці

20:26 16.11.2022
Голова Пентагону заявив про ефективне застосування переданих Україні ЗРК NASAMS

Голова Пентагону заявив про ефективне застосування переданих Україні ЗРК NASAMS

20:25 16.11.2022
Відповідальність за інцидент із падінням ракети на території Польщі несе РФ, яка атакувала цивільні об'єкти в Україні - Білий дім

Відповідальність за інцидент із падінням ракети на території Польщі несе РФ, яка атакувала цивільні об'єкти в Україні - Білий дім

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових та 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

CБУ проводить контррозвідувальні заходи у Києво-Печерській лаврі для недопущення її використання як осередку "руского міру"

Ворог продовжує наступальну операцію на бахмутському та авдіївському напрямках

Жити в режимі відключень е/е українцям доведеться щонайменше до кінця березня

Людям і бізнесу треба бути дуже ощадливими у споживанні електрики

ОСТАННЄ

У РФ продовжують посилювати контроль над інформпростором - ISW

Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових та 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

На Харківщині за добу одна людина загинула, двоє поранені внаслідок збройної агресії РФ

CБУ проводить контррозвідувальні заходи у Києво-Печерській лаврі для недопущення її використання як осередку "руского міру"

Минулої доби жертвами окупаційних військ у Донецькій області стали чотири цивільні особи, ще стільки ж поранено

Окупанти обстрілювали з "Градів" та артилерії села у Марганецькій ОТГ Дніпропетровщини

Окупанти в одному із населених пунктів Генічеського району Херсонщини облаштували катівню

Ворог продовжує наступальну операцію на бахмутському та авдіївському напрямках

В ISW пояснили, навіщо Росія обстрілює ЗАЕС

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ХЕРСОНІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА