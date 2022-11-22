Макрон: Необхідно зробити все задля гарантування безпеки на ЗАЕС

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність зробити все для гарантування безпеки на Запорізькій АЕС.

"Після нових пострілів по Запорізькій АЕС повторюю: необхідно зробити все для гарантування безпеки та збереження станцій. Ми говорили про це сьогодні з президентом Зеленським. Ми продовжимо наші зусилля", - написав Макрон у мікроблозі твіттер у ніч на вівторок.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський поінформував про свою телефонну розмову з Макроном. Зокрема, сторони обговорили у понеділок демілітаризацію окупованої РФ Запорізької АЕС та питання забезпечення енергетичної стабільності України.

Пізніше експерти МАГАТЕ за підсумками огляду Запорізької АЕС (ЗАЕС) після нещодавніх обстрілів не зареєстрували прямої загрози ядерній безпеці, йдеться у заяві глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Раніше в понеділок "Енергоатом" повідомив, що вранці 20 листопада в результаті численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС, які пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС.