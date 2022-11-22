Жити в режимі відключень е/е українцям доведеться щонайменше до кінця березня

Українців закликали бути готовими до того, що жити в режимі відключень електроенергії доведеться щонайменше до кінця березня, повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

"Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня". – написав Коваленко на своїй фейсбук-сторінці.

Він зазначив, що після розпорядження НЕК "Укренерго" вдень у понеділок відбулися екстрені максимальні обмеження електроенергії, зокрема відключено понад 953 тисячі абонентів.

Коваленко припустив, що якщо російські війська не здійснять нових атак на енергомережі, то за нинішніх умов генерації електроенергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. "Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими", - пояснив він.

Також Коваленко допустив повернення колишнього рівня постачання електроенергії, якщо енергосистема матиме достатньо електроенергії і зможе обходитися без відключень в цілому, якщо РФ не здійснюватиме нових ракетних атак.

У протилежному випадку, на його думку, доведеться задіяти як погодинні стабілізаційні відключення, так і екстрені, при яких світла може не бути дуже тривалий час.

"Слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше, всі ми знаємо, хто винен насправді", - підсумував Коваленко.