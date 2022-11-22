Події

05:52 22.11.2022

Три судна доставлять українське продовольство до Іспанії, Ізраїлю та Туреччини

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Три судна доставлять українське продовольство до Іспанії, Ізраїлю та Туреччини

Три суховантажі з кукурудзою, пшеницею та олією вийшли в понеділок з українських портів, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"Сьогодні три судна залишили українські порти, вони перевозять 90 428 тонн зерна та іншого продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Судно Ellirea доставить до Ізраїлю 44 699 тонн кукурудзи і 12 441 тонну пшениці, судно AG Valor перевезе до Туреччини 27,5 тис. тонн пшениці. Суховантаж Mrc Semiramis переправить до Іспанії 5 788 тонн олії.

Крім того, в українські порти прямують три суховантажі, які 21 листопада пройшли морським гуманітарним коридором.

СКЦ також повідомляє, що 76 суден очікують дозволу на заходження до портів України, а також 33 завантажені суховантажі готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення.

"Станом на 21 листопада загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 11 677 136 тонн. Загалом наразі було дозволено рух 960 суден: 477 на прибуття в українські порти та 483 - на вихід із них", - резюмували у СЦК.

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

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