Події

05:50 22.11.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6595 цивільних, ще 10189 поранено – ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 6595 цивільних, ще 10189 поранено – ООН

Серед цивільних із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 20 листопада постраждало 16 784 цивільні особи (тижнем раніше – 16 631), зокрема 6595 загинуло (6557), повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2575 чоловіків, 1767 жінок, 206 хлопчиків та 172 дівчинки, тоді як стать 37 дітей та 1838 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 10 189 поранених – 299 хлопчиків та 211 дівчаток, а також 245 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 13 листопада жовтня загинуло семеро дітей та ще п'ятеро було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3333 загиблі. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 702, у травні – до 473, у червні – до 374 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 355 осіб, за серпень – 305, за вересень – 312, за жовтень – 286, за 21 день листопада – 95, зазначає ООН.

Кількість поранених у вересні – 926 – виявилася вищою за показник жовтня – 787 та серпня – 895 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1100, червень – 1030, травень – 1016, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно 1254 та 2414 людей.

Згідно зі зведенням, у листопаді від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 89 людей і ще 274 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни померло 6 і була поранена 31 людина (9% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у листопаді припало 82,5% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати лише до випадків після 13 листопада, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало певну кількість випадків за попередні дні..

Теги: #оон #жертви

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