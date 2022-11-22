Події

05:49 22.11.2022

Експерти МАГАТЕ не виявили безпосередніх загроз ядерній безпеці після нещодавніх обстрілів ЗАЕС

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Експерти МАГАТЕ не виявили безпосередніх загроз ядерній безпеці після нещодавніх обстрілів ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ за результатами огляду Запорізької АЕС (ЗАЕС) після нещодавніх обстрілів не зареєстрували прямої загрози ядерній безпеці, йдеться в заяві глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Генеральний директор Гроссі заявив, що експерти змогли підтвердити: попри серйозність обстрілу, ключове обладнання не постраждало і безпосередніх загроз ядерній безпеці немає", - наголошується в документі.

Проте, за словами Гроссі, обстріл станції минулої суботи та неділі став найбільш серйозним інцидентом за останні місяці.

Водночас фахівці з'ясували, що всі шість реакторів, місця зберігання ядерного палива, зокрема відпрацьованого, та ядерних відходів – у стабільному стані. Експерти відзначили численні руйнування в районі станції; зокрема, внаслідок обстрілів пошкоджено резервуари для зберігання конденсату, звідки стався витік нерадіоактивних матеріалів.

Крім того, вони зафіксували кілька ударів по головній дорозі вздовж реакторів станції, а також по виведеній з ладу залізниці, пошкодження осколками трубопроводу стисненого повітря, два удари по покрівлі спеціальної допоміжної будівлі, незначні видимі пошкодження трубопроводу зрошувачів, а також два удари в районі караульного приміщення.

За даними МАГАТЕ, персонал станції вже розпочав ремонтні роботи.

Найвище керівництво майданчика окремо поінформувало групу МАГАТЕ про те, що чотири реактори ЗАЕС залишилися в холодному зупині й два в гарячому зупині, продовжуючи виробляти пару та гарячу воду для майданчика та Енергодара, де проживає багато працівників станції та членів їхніх сімей.

Експерти агентства також уточнили, що в ніч на понеділок і пізніше ударів по ЗАЕС не було, хоча обстрілів зазнав Енергодар.

"Генеральний директор у зв'язку з поновленням ударів посилив консультації з метою встановлення зони безпеки навколо станції", - також йдеться в заяві.

Напередодні Гроссі виступив із закликом негайно припинити обстріл ЗАЕС.

Раніше в понеділок "Енергоатом" повідомив, що вранці 20 листопада внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 прильотів на майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого пошкоджено саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС.

Теги: #брюссель #магате #заес

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