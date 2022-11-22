Події

05:45 22.11.2022

Росіяни під час відступу вкрали з медзакладів Херсонщини 17 швидких

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Росіяни під час відступу вкрали з медзакладів Херсонщини 17 швидких

Росіяни під час відступу вкрали з медичних закладів Херсонської області 17 автомобілів швидкої допомоги, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.

"Росіяни вкрали щонайменше 17 автомобілів швидкої допомоги, коли тікали", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

Яременко повідомив, що наразі до Херсонської області вже доставлено вісім автомобілів швидкої допомоги, закуплених МОЗ, найближчими днями планується доставка ще одного автомобіля, переданого як гумдопомога.

Крім того, в область направлено додаткові бригади швидкої допомоги.

Також Яременко повідомив, що загалом на Херсонщині зруйновано 23 медзаклади, зокрема 15 амбулаторій.

Нині в області працюють 43 медзаклади та близько 1000 медиків.

"Є певна нестача деяких спеціалістів, але ми працюємо, щоб направити спеціалістів з Одеси, Миколаєва та Дніпра. Щоб забезпечити медичну допомогу в певних куточках області, очікуємо направлення мобільних амбулаторій, де прийматиме сімейний лікар, надаватимуть психологічну допомогу і, за необхідності, видаватимуть направлення на стаціонарне лікування", - сказав він.

Яременко також повідомив, що медзаклади Херсонщини наразі забезпечені лікарськими засобами.

"З перших днів деокупації було направлено машини гуманітарної допомоги з ліками. Ми готувалися до цього: починаючи з вересня у нас були сформовані на складах Миколаївської та Дніпропетровської областей запаси, які поїхали безпосередньо до деокупованих районів. На сьогодні потреби у критичних лікарських засобах забезпечено", - сказав він.

Теги: #медицина #швидкі #окупанти

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