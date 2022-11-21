У Любимівці на Херсонщині окупанти під виглядом пошуку ДРГ проникають у приватні будинки та грабують майно

У Любимівці на тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупанти незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно мирного населення під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп, сказано в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил.

Також було підтверджено ураження ворожої колони поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області, дані про втрати агресора уточнюються.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області агресор продовжує заходи щодо примусового переселення місцевих мешканців. Відомо, що до Луганська примусово переміщено мешканців Біловодська.

Протягом поточної доби Авіація Сил оборони України завдала по супротивнику 6 ударів: 3 по районах зосередження супротивника та 3 по позиціях його зенітних ракетних комплексів.

За поточну добу підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 інші важливі об'єкти окупантів.