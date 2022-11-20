Події

20:30 20.11.2022

Окупанти завдали за добу два ракетні удари по Куп'янську та здійснили десять обстрілів позицій ЗС України

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Окупанти завдали за добу два ракетні удари по Куп'янську та здійснили десять обстрілів позицій ЗС України

Російські окупанти завдали 2 ракетні удари по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ Харківської області за поточну добу і здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ уздовж лінії зіткнення, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

На слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрілеча, Стариця та Чайківка  Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах, здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Площанка і Невське на  Луганщині та Берестове Донецької області.

На бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Времівка, Вугледар, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Парасковіївка, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області.

На запорізькому напрямку окупанти обороняються. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Вищетарасівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новопіль, Оріхів та Червоне Запорізької області.

На криворізькому та херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання. Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка та міста Херсон.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи своїх військ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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