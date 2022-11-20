У Білорусі часто піднімають у небо носії "Кинжалів", тому в Україні доводиться оголошувати тривогу

У Генеральному штабі Збройних сил України пояснили часте оголошення повітряної тривоги у різних областях України підняттям у небо з білоруського аеродрому Мачулищі російських літаків Міг-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинжал".

"Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Літаки повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі республіки білорусь. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави", - повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці.

При цьому в опублікованій Генштабом оперативній інформації щодо російського вторгнення наголошується, що на волинському, поліському та сіверському напрямках ситуація залишається без істотних змін та ознак формування наступальних угруповань не виявлено.