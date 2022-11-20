У понеділок у всіх регіонах України будуть планові відключення електроенергії - "Укренерго"

У понеділок, 21 листопада, у всіх регіонах України застосовуватимуться планові відключення електроенергії, аварійні – не прогнозуються, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра, 21 листопада, з 00.00 до 24.00 у всіх регіонах України буде застосовано планові відключення. За вихідні дні нам вдалося трохи пом'якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання. У понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються", - сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.